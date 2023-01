VIDEO – Lapo Elkann infiamma la sfida: “Noi juventini vogliamo vincere lo scudetto sul campo”

A poche ore dalla sfida tra Napoli e Juventus che avrà luogo allo stadio Diego Armando Maradona, lo juventino doc Lapo Elkaan carica i bianconeri per motivarli al successo.

L’imprenditore e fratello di John Elkaan ammette la superiorità degli azzurri nella prima parte di stagione, ma sottolinea la ripresa dei bianconeri.

Queste le parole rilasciate sul suo profilo TikTok e riportate dalla nostra redazione:

Lapo Elkaan

“Napoli-Juve è una partita estremamente importante. Il Napoli ha fatto un inizio di stagione meraviglioso, ma la Juve sta facendo una seconda arte di stagione agguerrita. Mi auguro che la portino a casa“.

Lapo Elkaan infiamma i tifosi bianconeri con il suo messaggio

Elkaan poi incarna i tifosi della Juventus e lancia un messaggio di incoraggiamento per vincere lo scudetto:

“Il motivo? Perché noi juventini vogliamo essere in lotta per lo scudetto e non demordiamo mai. Vogliamo vincerlo, vogliamo vincerlo sul campo e questo dipende da voi giocatori. Dunque date il massimo, fate il massimo e soprattutto segnate. Questa vittoria è fondamentale per la vittoria dello scudetto”.