Notti magiche al Maradona: quando le partite iniziano giorni prima

Era il 2018 e si giocava a Torino, i tifosi del Napoli in quell’occasione non potevano essere tutti al fianco della maglia azzurra, in città però si respirava la stessa identica sensazione che da lunedì si assapora tra le stradine napoletane.

Sguardi d’intesa tra la gente, per tutti un unico pensiero, dal mattino fino alla sera, quando si riposa la testa sul proprio cuscino, l’unico a conoscere desideri e segreti. L’ansia che però alla fine riesce sempre a prevalere, riuscire a non pensare fino a ritrovarsi ancora una volta a vedere su Youtube un vecchio precedente tra Napoli e Juventus, così da stemperare la tensione. Non funziona.

Questa volta davanti c’è il Napoli, questa volta manca ancora tanto tempo all’ultimo triplice fischio, la sensazione però è la stessa di quel 22 aprile 2018, una data impressa nella testa dei tifosi azzurri quasi come la vittoria di uno scudetto. Questa volta, a differenza di tutte le altre, comanda Napoli.

Il Maradona delle grandi occasioni

Il supporto del Maradona non è mancato negli ultimi anni, qualche alto e basso nelle annate di Ancelotti e Gattuso c’è stato e dopo la grande delusione subita con Sarri era quasi inevitabile. All’improvviso però, quando nessuno più se lo aspettava, la magia che avvolgeva Napoli è tornata tutta insieme, tutta al fianco del Napoli di Luciano Spalletti, in vetta e padrone del suo destino.

Sessantamila, sì sessantamila, sono le persone che questa sera tornano al Maradona per la prima del 2023. Sessantamila cuori dovranno riscaldarsi l’uno con l’altro, tenersi per mano, abbracciarsi e rincuorarsi per 90′ minuti. Napoli-Juve non inizia oggi, Napoli-Juve è iniziata già da giorni e non sarà mai una partita come le altre.

Una città unita, perché sognare insieme è tutta un’altra storia.

