Chiedono del big match tra Napoli e Juve: Pioli risponde sicuro in conferenza

In seguito alla sconfitta in Coppa Italia per mano del Torino e la conseguente eliminazione, il Milan è chiamato a rialzarsi subito. La prima sfida è quella di campionato contro il Lecce, domani pomeriggio alle 18.00.

Stefano Pioli è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita per analizzare la situazione dei rossoneri e per sottolineare l’importanza di ritrovare subito la serenità con un risultato positivo.

Pioli in conferenza stampa

Napoli-Juventus: Pioli ha un favorito

L’allenatore del Milan, però, non si è limitato a parlare della sua squadra, ha difeso il giovane belga De Ketelaere dopo le ultime prestazioni non del tutto brillanti in campo. Inoltre esprime la sua felicità per il rinnovo di Bennacer, uno dei giocatori chiave che quest’anno sta facendo la differenza.

In seguito Pioli ha commentato brevemente quello che è il big match della 18esima giornata: Napoli-Juventus.

Di seguito quanto evidenziato dalla redazione:

“In questo momento è favorito il Napoli. Sette punti sono tanti, ma non decisivi. Mi godrò la partita: da una parte c’è la brillantezza del Napoli e dall’altra la concretezza della Juve”.