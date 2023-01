Criscito a sorpresa: “Sono nato a Napoli ma casa mia è da un’altra parte”

Domenico Criscito ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport in cui dichiara amore alla città di Genova, alla società e ai suoi tifosi, nonostante la provenienza napoletana.

Il difensore, nato a Cercola in provincia di Napoli, non si nasconde e chiarisce che il motivo principale della sua partenza a Toronto non è stato economico ma per un’esperienza nuova che lo avrebbe arricchito professionalmente.

Di seguito quanto riportato:

“È vero, ho accettato di tornare con il minimo sindacale, non so neanche quanto sia perché non ho ancora preso il mio primo stipendio.

Hanno sempre detto che sono andato a Toronto per soldi, ma non è vero. Sono andato lì per fare un’esperienza perché guadagnavo meno di quello che prendevo al Genoa un anno fa. Io non ho mai fatto questione di soldi, ho sempre scelto con il cuore“.

FOTO GETTY – Mimmo Criscito Genoa

Criscito dichiara amore per il Genoa

Infine chiarisce la ragione del suo ritorno a Genova dopo la parentesi in Canada e fa una dedica speciale alla sua Genova, per lui sinonimo di casa, anche più di Napoli:

“Quando si parla di Genoa per me si parla di vita. Ho avuto la possibilità di tornare e sono felicissimo di essere qui. Sono nato a Napoli, ma sono arrivato a Genova nel 2001 e per me questa è una grande possibilità di chiudere un cerchio e una carriera bellissima. Sappiamo tutti che sono i miei ultimi sei mesi e voglio chiuderli nel migliore dei modi”.