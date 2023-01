Dove vedere Napoli-Juventus, tutte le soluzioni in TV e streaming

DOVE VEDERE NAPOLI JUVENTUS – Sarà sfida Scudetto al Maradona e, dopo la vittoria ottenuta a Genova contro la Sampdoria, gli azzurri tornano in campo e sarà la prima dell’anno al Diego Armando Maradona.

Delicata sfida quella tra Napoli e Juventus, legata alla corsa Scudetto. Perché gli azzurri potrebbero allungare notevolmente il proprio distacco, ma di fronte c’è la Juventus che farà di tutto per impedirlo agli uomini di Spalletti.

Sarà sold-out al Diego Armando Maradona e, per i tifosi che restano “fuori”, una domanda sorge spontanea: dove vedere Napoli-Juventus in TV?

Sky Sport o DAZN, dove vedere Napoli-Juventus in streaming e in tv

Il match della 18ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus non sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport: sarà visibile solo su DAZN che ha tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2022-23 della Serie A.

Gli abbonati Sky quindi non potranno godersi la gara degli azzurri di domenica sera, ma dovranno passare su DAZN.

Ovviamente la gara sarà visibile gratis in streaming per chi ha già un abbonamento a DAZN. Basterà utilizzare le molteplici soluzioni di visualizzazione offerte dall’app per gli utenti e i tifosi che vorranno seguire l’attesissima sfida di Serie A.

Napoli-Juventus visibile in streaming

La gara tra Napoli e Juventus sarà visibile anche in streaming. Basterà essere abbonati a DAZN e disporre di un dispositivo compatibile con la visione della piattaforma: