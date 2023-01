ULTIM’ORA – Limitazioni e provvedimenti per Napoli-Juve: decisione del Viminale

È arrivata la decisione tanto attesa dai tifosi del Napoli in merito agli scontri di domenica tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma. Seguendo quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport ha evidenziato quale sarà la decisione per i tifosi del Napoli in vista della gara di venerdì contro la Juventus al Maradona.

Scontri Napoli-Roma: cosa accade con la Juve

Pugno duro del Viminale che dopo gli scontri potrebbe vietare le trasferte ad entrambe le tifoserie coinvolte. Situazione diversa invece per la sfida del Maradona dove non ci saranno provvedimenti in vista di Napoli-Juventus, partita clou della 18a giornata e del campionato. Questa è l’indicazione arrivata al termine dell’incontro al Viminale chiesto in seguito degli scontri sulla A1 tra Napoli e Roma.

(Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Napoli-Juventus: la decisione

Sospiro di sollievo dunque per i tifosi del Napoli che potranno assistere senza problemi alla sfida di campionato contro i bianconeri di Allegri. Si temono decisioni drastiche invece per le prossime trasferte degli azzurri.