Staffetta con Di Lorenzo? La risposta di Bereszynski è da applausi

Bartosz Bereszynski, ex calciatore della Sampdoria ed ora in forza al Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione della sfida in programma venerdì contro la Juventus al Maradona rilasciando una lunga intervista.

Tra i tanti temi trattati, c’è stata anche una domanda sul suo compagno di reparto Giovanni Di Lorenzo. Di seguito le parole del nuovo terzino destro del Napoli.

Intervista Bereszynski Napoli: “Spero di riuscirci!”

In molti avranno pensato che con Di Lorenzo davanti sarà difficile ottenere presenze per il nuovo arrivato, in merito a questo proprio Bereszynski si è espresso da vero campione:

Bereszynski Napoli (Getty Images)

“Sono contento della mia carriera, ho dato sempre il 100%. Voglio dare il massimo anche qui, so che ho Di Lorenzo sulla mia fascia, il terzino più forte d’Italia, ma qui posso imparare tanto e spero di ritagliarmi un po’ di spazio anche in campionato”.

“Conosco Zielinski da molto tempo e mi ha spiegato che giocare contro la Juventus qui a Napoli è bellissimo, lo stadio è sempre pieno di tifosi”.