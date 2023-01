Premio ad Osimhen: arriva il messaggio dell’attaccante nigeriano

Victor Osimhen, attaccante del Napoli ed attuale capocannoniere del campionato di Serie A con ben dieci reti messe a segno, è stato premiato come miglior giovane emergente al mondo. Il premio è stato assegnato a Dubai ed ha visto l’attaccante nigeriano conquistare questo riconoscimento davanti a stelle del calbro di Gavi del Barcellona e Federico Valverde del Real Madrid.

Il nome del premio è Globe Soccer ed il 9 azzurro ha ricevuto nella giornata odierna il trofeo, occasione sfruttata per postare la fotografia sul suo account Twitter ufficiale e lasciare un messaggio di ringraziamento.

Osimhen Globe Soccer: il messaggio

Di seguito il messaggio di Osimhen dopo aver ricevuto il premio ed aver twittato uno scatto in compagnia del trofeo.

“Ho appena ricevuto il premio Globe Soccer per il giocatore emergente dell’anno Power Horse, grazie per il riconoscimento e per coloro che mi hanno supportato nel corso degli anni, apprezzo tutti voi. Dio è il più grande”.

Ecco il post di Osimhen: