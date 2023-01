Niente Napoli, definito il trasferimento del calciatore: resta in Italia!

Dopo l’affare tra Napoli e Sampdoria che ha visto coinvolti Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli, si attendeva la notizia su un terzo calciatore, ovvero Nikita Contini. Il portiere di proprietà del Napoli sembrava destinato a far ritorno in azzurro proprio in merito allo scambio chiuso tra blucerchiati e azzurri.

Così però non è stato, stando a quanto riportato da Ciro Venerato in onda al Tg Sport infatti, il portiere non farà ritorno all’ombra del Vesuvio ma resterà comunque in Italia.

Contini in maglia Sampdoria

Contini Napoli: nessun ritorno, va in Serie B

Di seguito le parole di Venerato in merito all’operazione definita che porta Contni alla Reggina:

“Definita la cessione in prestito del portiere Contini alla Reggina. L’estremo difensore è atteso nella giornata di venerdì a Reggio Calabria. Domani dovrebbe giocare titolare con la Sampdoria per chiudere la sua esperienza con una presenza dal primo minuto in Coppa Italia. Da venerdì sarà già a disposizione di Pippo Inzaghi alla Reggina”