Insigne rivela: “Ricevuto altre proposte in Italia, ho rifiutato per un motivo”

Lorenzo Insigne, ex giocatore e capitano del Napoli, ha parlato in una conferenza stampa con il Toronto e tra i vari temi trattati si è soffermato nuovamente sul suo passaggio in Canada dopo l’addio all’azzurro partenopeo.

L’ex calciatore del Napoli si è trasferito nella scorsa sessione di calciomercato estiva ed ha giocato la seconda parte del campionato in MLS al fianco di Bernardeschi. I due italiani sognano di portare uno storico trofeo in terra canadese dopo aver dimostrato tutte le loro abilità.

(Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Conferenza Insigne: “Rifiutato proposte in Italia”

Di seguito le dichiarazioni di Insigne in conferenza stampa:

“Avevo delle proposte in Italia, come ho sempre detto però sono napoletano e tifoso del Napoli e quindi avrei giocato solo con la maglia azzurra. All’estero avevo qualcosa ma i progetti non mi piacevano, quello che mi ha presentato il Toronto mi ha convinto. Non è stato facile perché è la prima esperienza lontano da Napoli, mi piace stare qui e ora penso solo a vincere un trofeo importante con il Toronto!”