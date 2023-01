Zanoli rivela: “Non mi aspettavo sarebbe accaduto! Stankovic mi ha convinto a scegliere la Samp”

Alessandro Zanoli, ex terzino del Napoli passato in prestito alla Sampdoria, ha parlato al canale ufficiale del club in merito al suo passaggio in blucerchiato. Di seguito le dichiarazioni del calciatore evidenziate dalla nostra redazione:

Zanoli Sampdoria: presentazione del terzino

“Le mie prime sensazioni qui sono positive. Un ambiente bellissimo, una società pronta e che ci tiene a dimostrare il suo valore, dato che la classifica in questo momento non lo sta risaltando. Sono qui per dare il massimo e mi metterò a disposizione”.

“Due settimane fa ho saputo dal mio procuratore della trattativa. Sono rimasto colpito perché non mi aspettavo di lasciare Napoli a gennaio, ma sicuramente la Samp è stata la mia prima scelta. Il mio percorso è iniziato nel 2021 con Spalletti al Napoli, io arrivavo dalla Serie C e non credevo di restare. Il mister ha voluto concedermi qualche chance schierandomi con Fiorentina e Atalanta”.

L’esordio in Champions League con il Napoli

“Giocare la Champions lo sognavo fin da bambino, poi esordire nella sfida contro l’Ajax in uno stadio prestigioso è stata un’emozione unica. Le mie caratteristiche principali sono la forza fisica e la velocità, queste mi hanno portato ad alti livelli. Devo migliorare tante cose, ma sono giovane e il tempo c’è. Stankovic mi ha convinto in primis lui ad accettare questa avventura. Ruolo? Posso giocare da quinto o terzo, preferisco la prima opzione che mi permette di spingere!”

