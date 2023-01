Stangata del Giudice Sportivo nei confronti della Sampdoria: è successo contro il Napoli!

In occasione di Sampdoria-Napoli, la tifoseria casalinga si è resa protagonista di un episodio da condannare, nonostante sia divenuta una costante in tutti gli stadi italiani quando scendo in campo la squadra partenopea.

Nel corso della sfida, infatti, si sono sentiti forte e chiari i cori dei supporters doriano contro i tifosi napoletani.

Cori beceri intercettati anche dal Giudice Sportivo, che in queste ore è uscito allo scoperto per quanto riguarda il provvedimento.

Sampdoria Napoli

Sampdoria-Napoli, arriva la stangata del Giudice Sportivo

In queste ore è arrivato il provvedimento del Giudice Sportivo, che ha deciso di punire i tifosi della Sampdoria dopo i beceri cori intonati nella sfida contro il Napoli.

Di seguito, la decisione comminata alla società ligure:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 37° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”.