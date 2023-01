Salernitana-Napoli vietata ai tifosi azzurri: novità sulla trasferta dell’Arechi

Dopo Napoli-Juventus per gli azzurri ci sarà l’ultima giornata del girone d’andata, con in mezzo la sfida di Coppa contro la Cremonese. Il 21 gennaio è infatti in programma il derby campano tra Salernitana-Napoli valido proprio per la 19ª giornata di Serie A. Per i tifosi del Napoli però non ci sarà la possibilità di seguire i propri beniamini allo Stadio Arechi di Salerno.

Salernitana Napoli: trasferta vietata

Quella tra i granata e gli azzurri era già considerata una sfida a rischio, quello che è successo domenica sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, condanna i supporters partenopei a non poter essere presenti all’Arechi. Stando a quanto riferito da Tuttosalernitana, il Viminale ha spinto per il divieto della trasferta di Salerno.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Niente Salernitana per i tifosi azzurri: come funziona per le province

Resta il nodo per quanto riguarda la provincia Salerno, in quelle in zona nord infatti ci sono molti tifosi del Napoli. Il settore ospiti sarà chiuso ma non sarà possibile vietare la vendita dei biglietti in provincia, per quelli del Napoli infatti potrebbe esserci la possibilità di essere collocati nella parte superiori dei distinti, lato Curva Nord. Stessa collocazione utilizzata in occasione della sfida del 4 gennaio contro il Milan.