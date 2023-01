“Il Napoli ha fatto peggio degli scorsi anni”: il dato sorprende tutti

Il Napoli di Luciano Spalletti, con la vittoria contro la Sampdoria, ha ripreso il suo cammino dopo lo stop di San Siro contro l’Inter. Tre punti che hanno consentito alla squadra partenopea di portarsi a sette punti di distacco dal Milan. Stesso divario condiviso anche dalla Juventus, attesa allo stadio Diego Armando Maradona nella sfida di venerdì.

Rendimento che è sotto agli occhi di tutti quello di questa stagione, malgrado i numerosi addii della scorsa estate. Saluti che, inevitabilmente, hanno cambiato la filosofia di gioco del Napoli: a dimostrarlo, sono anche alcuni dati statistici.

Napoli, soltanto un gol da fuori area in Serie A: che differenza rispetto allo scorso anno

Uno dei dati che dimostra la differenza nello stile di gioco tra quest’anno e la scorsa stagione è quella dei gol effettuati da fuori area.

In questa stagione, infatti, è soltanto una la rete effettuata al di fuori dell’area di rigore, a questo punto del campionato. Negli scorsi anni, invece, il Napoli ha totalizzato:

18/19 (18)

19/20 (10)

20/21 (22)

21/22 (13)

Per fortuna, il calo in questo particolare dato non ha condizionato affatto un Napoli che in questa stagione ha dimostrato di saper essere diverso, ma ulterormente efficace.