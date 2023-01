Gioia Napoli Primavera contro la Juventus: bianconeri eliminati ai rigori!

Si è appena conclusa la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera che ha visto protagoniste Juventus e Napoli darsi battaglia per oltre 120′ minuti. Al triplice fischio sono stati i SCEGLIERE BIANCONERI O AZZURRI ad esultare e staccare il pass per i quarti di finale dove troveranno Roma che ha superato il Lecce.

Juventus-Napoli Primavera: il tabellino

Nei primi quarantacinque minuti a sbloccare il match è stata la squadra padrone di casa che si è portata in vantaggio grazie all’eurogol di Yildiz. Solo undici minuti dopo però i bianconeri hanno dovuto rinunciare a Rouhi, espulso al termine del primo tempo. Seconda frazione che ha visto dunque il Napoli giovare di un uomo in più per tutta la ripresa.

Yildiz dopo il gol del momentaneo 1-0

Inevitabilmente è poi arrivata la rete del pareggio firmata da Rossi, quest’ultimo a dieci dal termine ha avuto anche una ghiottissima palla gol per chiudere la sfida e portare il Napoli ai quarti nei 90‘ minuti di gioco. Tempi regolamentari che non sono però bastati e che ha visto le due squadre giocare anche i tempi supplementari.

Nell’extratime è il Napoli a provarci sfruttando la superiorità numerica, tra le azioni più pericolose c’è stata quella di Gioielli che si è divorato una grande occasione nei primi 15′ minuti di gioco. Allo scadere dei supplementari però è Turi ad evitare la beffa al Napoli con un intervento miracoloso su Turco.