Altri biglietti per Napoli-Juventus? Annuncio in diretta del responsabile Ticketone

Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Radio CRC, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone per trattare il tema più caldo di questa settimana, ovvero la partita tra Napoli e Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Biglietti Napoli-Juventus: soldout al Maradona

“Il Maradona sarà soldout in vista della gara contro la Juventus in programma venerdì. I bianconeri hanno bisogno di vincere se vogliono accorciare la capolista e tenere vivo il campionato. Partita di grande interesse e che probabilmente vedrà una situazione tattica favorevole al Napoli”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Settore ospiti Napoli-Juventus

“Settore ospiti? Per Napoli-Juventus sono certo che non ci saranno ripercussioni dato che i biglietti si stanno vendendo. Lo stadio è esaurito ed il settore ospiti pian piano si sta riempendo, anche se a rilento. Probabile una ripercussione invece con la Salernitana dopo quello accaduto tra i tifosi del Napoli e della Roma. Impossibile ad oggi intervenire per Napoli-Juventus, tutto sarà regolare come già organizzato”