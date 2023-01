ADANI NAPOLI – Il rendimento del Napoli in campionato sta facendo innamorare i tifosi e non solo. I 44 punti in campionato, con sette punti di distacco su Milan e Juventus, sono la dimostrazione di come la squadra di Luciano Spalletti si stia esprimendo ad alti livelli, strappando i consensi dei propri supporters ma anche degli addetti ai lavori e degli opinionisti.

Tra questi, c’è sicuramente l’ex calciatore Lele Adani, che in questa stagione spesso si è andato andare a espressioni lusinghiere nei confronti del gruppo azzurro.

Ultime calcio Napoli, Adani fa impazzire i tifosi: lo ha detto in diretta

Nella fattispecie, Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della BoboTV, trasmissione in onda su Twitch, curata da Vieri, Ventola, Cassano e dallo stesso opinionista e commentatore.

Per quanto riguarda il Napoli, Adani non ha dubbi:

“Tutti hanno la loro fede, la loro passione e difendono i loro colori. L’Italia è un paese calciofilo. Quando uno va a dormire la sera, se pensa al calcio che vorrebbe vedere per la sua squadra pensa al Napoli. Tutti vorrebbero vedere giocare la propria squadra del cuore come il Napoli. Questa squadra è nata dal cambiamento dello scorso anno, è stata depotenziata nel valore ma non nel percorso. Gli acquisti fatti e il lavoro quotidiano hanno portato al percorso più nobile, spettacolare e redditizio che ci potesse essere”.