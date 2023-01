Futuro Sirigu, in arrivo la decisione finale: svelato il sogno del portiere del Napoli

Ufficializzato lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, il calciomercato del Napoli potrebbe anche quasi chiudersi qui.

Nei prossimi giorni è atteso il ritorno di Nikita Contini dalla Sampdoria, ma molto dipende anche dal futuro di Salvatore Sirigu.

Così come per Diego Demme, il Napoli vorrebbe trattenere il portiere sardo, ma ha deciso di non opporsi in caso di richiesta di cessione.

Salvatore Sirigu (Foto: SSC Napoli)

Futuro Sirigu, il portiere del Napoli verso la Serie B

L’esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto della situazione sul futuro del portiere ex PSG.

Il Napoli vorrebbe tenere con sé Sirigu, ma dalla Serie B sono forti le avances di Reggina e, soprattutto, Cagliari.

La Reggina avrebbe voluto già chiudere l’operazione, ma l’interesse a sorpresa del Cagliari ha cambiato tutto: il sogno di Sirigu infatti sarebbe quello di chiudere la carriera nella sua terra.

La società sarda ha chiesto al portiere di aspettare per poter decidere con più calma il futuro del giovane Radunovic. La Reggina è stata messa in stand-by e ha avviato i contatti con Nicolas del Pisa.

Il Napoli guarda alla finestra l’evolversi della situazione e attende la decisione di Sirigu che arriverà nei prossimi giorni.