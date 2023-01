ULTIM’ORA – Si complica il ritorno di Contini al Napoli: il motivo

L’affare con la Sampdoria che ha portato Bartosz Bereszynski al Napoli e Alessandro Zanoli in Liguria alla corte di Dejan Stankovic si è concluso e ieri è stato ufficializzato dalle due società.

Il percorso Genova-Napoli doveva essere compiuto anche dal portiere Nikita Contini, passato in prestito alla Samp la scorsa estate e ora pronto a tornare in anticipo alla casa madre.

La trattativa però non si è ancora sbloccata e sembrava dovesse servire solo qualche giorno in più per rivedere Contini a Castel Volturno. Ma una notizia dell’ultima ora può far cambiare tutte le carte in tavola.

Nikita Contini

Contini Napoli, il portiere potrebbe restare alla Sampdoria

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, si complica il rientro dal prestito di Contini.

Il motivo? La trattativa che doveva portare il portiere sloveno Igor Vekic alla Sampdoria è saltata all’improvviso. Una notizia a sorpresa visto che nei giorni scorsi si era trovato l’accordo con il club sloveno NK Bravo.

Vekic resterà ancora in prestito ai portoghesi del Paços de Ferreira e la Sampdoria non ha ancora un vice Audero per poter far partire Contini. Se i doriani non dovessero riuscire ad acquistare un altro estremo difensore, Contini non potrà fare ritorno a Napoli.