VIDEO – “Forza Napoli!”: l’urlo provocatorio di Izzo dopo la beffa all’Inter!

Il Monza esce dal derby lombardo con l’Inter portandosi a casa un punto, nel pareggio ottenuto allo scadere contro i nerazzurri. Dopo la vittoria contro il Napoli, nello scontro diretto di mercoledì sera, punti persi per l’Inter perché ne guadagna solo uno e muove di poco la classifica. In attesa ovviamente di Sampdoria-Napoli, l’Inter si mette a -7 dagli azzurri.

Uno dei protagonisti in campo ha aperto una diretta social, attraverso i propri canali ufficiali, direttamente dagli spogliatoi.

Oltre all’ex azzurro Andrea Petagna, nel Monza, gioca Armando Izzo. Lo stesso difensore non ha mai nascosto il suo amore per i colori partenopei e, nell’esultanza post-partita, si è lasciato andare in un “Forza Napoli” liberatorio, dopo l’ottimo risultato ottenuto contro l’Inter.

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Izzo dopo Monza-Inter: il video

Armando Izzo ha trovato il pareggio con il suo Monza per 2-2 contro l’Inter e, a seguito di quella che era stata la sconfitta per il Napoli proprio per mano dei nerazzurri, si è lasciato andare ad un’esultanza molto particolare. Di seguito, le immagini dell’urlo liberatorio in cui “provoca” via social i nerazzurri.