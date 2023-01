UFFICIALE – Lascia il Napoli e resta in Sere A: arriva il comunicato

Dopo la firma di Bartosz Bereszynski nella mattinata di oggi, l’affare si è definito con il passaggio di Alessandro Zanoli alla Sampdoria, prossima avversaria del Napoli nella sfida in programma domenica. Il club azzurro ha comunicato l’ufficialità del passaggio di Zanoli in blucerchiato sul sito ufficiale.

Zanoli Sampdoria: comunicato del Napoli

Di seguito il comunicato del Napoli per annunciare il trasferimento dell’ormai ex 59 azzurro in Liguria, sponda Sampdoria:

“La SSC Napoli comunica di aver cedut alla UC Sampdoria, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023, le prestazioni sportive di Alessandro Zanoli“.

Calciomercato Napoli Zanoli (Getty Images)

Il calciatore classe 2000 farà ritorno al Napoli al termine del prestito, la Samp sarà sicuramente una buonissima occasione per mettersi in mostra e collezionare presenze e minuti nel campionato di Serie A. Per Bereszynski invece i minuti giocati dipenderanno molto da quanto rifiaterà Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli: le ultime

Sbloccato il calciomercato invernale del Napoli, si attendono adesso evoluzioni in merito all’affare Ounhai. Infine non bisogna dimenticare che a breve verrà ufficializzato anche il ritorno di Contini in maglia Napoli.