Tifosi della Juventus contro i napoletani: sta succedendo allo Stadium

La Juventus di Massimiliano Allegri sta giocando contro l’Udinese all’Allianz Stadium. I bianconeri, tra l’altro, saranno i prossimi avversari del Napoli venerdì 13 gennaio. Durante Juventus-Udinese, però, verso la fine del primo tempo si è avvertito chiaramente un coro dei tifosi bianconeri contro gli azzurri.

Tifosi Juventus Udinese

Juventus-Udinese, cori dei tifosi contro il Napoli

Il coro dei tifosi della Juventus, infatti, è stato chiaro: “Noi non siamo napoletani” hanno cantato in curva sud. L’astio tra le due tifoserie è ovviamente presente da tanti anni e non è una sorpresa. Gli ultras bianconeri, inoltre, sono tornati solo ora ad entrare nelle partite casalinghe della Juventus dato che erano in protesta con la società.

Sarà importante, comunque, per il Napoli presentarsi al meglio alla sfida della prossima settimana allo Stadio Diego Armando Maradona a prescindere dal risultato della Juventus. Con la Sampdoria, infatti, la vittoria è d’obbligo per rimanere in vetta con tanti punti di distacco prima dello scontro diretto con i bianconeri.