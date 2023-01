Spalletti ricorda Vialli, il tecnico commuove tutti in conferenza stampa

Luciano Spalletti, dopo la sconfitta di Milano, è tornato a parlare nella consueta conferenza stampa di presentazione: il Napoli sfiderà la Sampdoria in trasferta domenica 8 gennaio alle ore 18.00.

Tuttavia, prima di parlare puramente degli aspetti legati al campo, il tecnico del Napoli ci ha tenuto a fare un personale omaggio a Gianluca Vialli, scomparso nella giornata di ieri.

Inoltre, l’allenatore toscano, ha voluto rendere omaggio anche Sinisa Mihajlovic con un minuto di silenzio prima della conferenza.

Luciano Spalletti (Getty Images)

Spalletti su Vialli e Mihajlovic: il gesto del tecnico del Napoli

Minuto di silenzio per Vialli e Sinisa: “Con la squadra prima di iniziare l’allenamento abbiamo parlato e pensato a come partecipare al ricordo di Gianluca e Sinisa, per questo faremo un minuto di raccoglimento prima della conferenza”.

Su Vialli: “È un ricordo personale, nella stagione 85 e 86 ero un giocatore dell’Entella e a quei tempi si usava fare amichevoli e noi giocammo contro la Samp, su una situazione di gioco mi ritrovai a correre con lui, nel confronto fisico caddi a terra. Mentre tentavo di alzarmi fece venti metri di corsa per tirarmi su, già lì si vedeva molto bene, nonostante fosse giovane, la capacità di essere un leader e un fuoriclasse senza mai farlo pesare a nessuno. È stato un grande giocatore e grande uomo, precursore di molte cose nel calcio, come il pressing alto sul portiere. È stato uno dei primi italiani a farsi valere all’estero, ha dato tutto per noi basti guardare la nazionale, grazie Gianluca”.