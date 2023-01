Bereszynski saluta i suoi ex tifosi: lettera d’addio alla Sampdoria

Bartosz Bereszynski, da questa mattina è un nuovo calciatore del Napoli. Il terzino polacco ha lasciato la Sampdoria, squadra in cui militava dal 2017. Dopo l’ufficialità arrivata nella giornata odierna, il calciatore ormai ex Doria ha salutato la sua vecchia tifoseria con una lettera sul suo profilo Instagram.

Di seguito le parole del terzino destro polacco:

Lettera Bereszynski alla Sampdoria

“Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Mai parlavo molto e preferisco ringraziare sempre sul campo, ma ora devo scriverlo: Grazie mille. lo e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa qui. Non sto dicendo addio all’Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso!

Instagram Bereszynski

Questo il post pubblicato sull’account Instagram da Bereszynski: