Sfida tra Napoli e Milan per il talento brasiliano: l’agente rivela dove giocherà

Marisa Alija, avvocato e agente di Angelo, giovane talento del Santos, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in merito al possibile futuro del calciatore brasiliano. Futuro in Italia? Ancora presto per parlarne, l’agente però si è sbilanciato sulla possibile destinazione futura dell’obiettivo di Napoli e Milan.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione in merito alle parole rilasciate da Alija:

Angelo Santos: chi è?

“Lavoro con Angelo da quando aveva solo 11 anni, praticamente dal momento in cui è arrivato al Santos. Si tratta di un calciatore diverso dagli altri, è speciale, un ragazzo d’oro caratterizzato da carisma e umiltà. Ha tanta voglia di imparare da chi ha più esperienza di lui, formandosi e migliorandosi di giorno in giorno”.

(Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

“Col suo talento e la sua testa può diventare uno dei migliori. Angelo vanta numeri impressionanti, è un professionista esemplare che gioca per superare i suoi limiti. Ha infranto record su record diventando addirittura il più giovane marcatore della storia della Coppa Libertadores. Nel 2022 è stato il giocatore del Brasileiro con più passaggi riusciti effettuati e con il maggior numero di assist”.

Napoli o Milan, dove giocherà Angelo?

“Angelo è un calciatore che tutti i top club conoscono, oltre a essere nel giro fisso delle nazionali brasiliane da quando aveva 15 anni. Il suo nome inevitabilmente è finito spesso sulla lista dei desideri di alcune squadre, da quando era giovanissimo che inviamo materiali e facciamo riunioni, visite, summit per promuoverlo con le più importanti realtà del calcio internazionale. Anche in Italia (sorride, ndr)”.

“Vederlo in Europa? È solo questione di tempo, soprattutto ora che ha compiuto 18 anni”.