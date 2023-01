Recuperi dall’infermeria in vista del Napoli: Allegri svela le condizioni di un titolarissimo

Ha parlato in mixed zone, Massimiliano Allegri, dopo la partita giocata dalla Juventus all’Allianz Stadium contro l’Udinese.

I bianconeri non si fermano e, prima di quello che sarà il week-end contro il Napoli, sono da monitorare le condizioni di diversi calciatori fermi ai box. Due o tre assenze possibili, considerando le condizioni attuali di Bremer, Bonucci e Pogba – con quest’ultimo che certamente non ci sarà contro il Napoli -, a parlarne è Max Allegri.

Il tecnico della Juventus ha parlato in mixed zone, davanti ai giornalisti presenti. Ai microfoni di SpazioJ, sono arrivate le confortanti parole in casa Juve, riguardo il problema di Angel Di Maria, uscito dalla gara con un problema al polpaccio.

(Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Le parole di Allegri in mixed zone

Dopo Juventus-Udinese, quelle che seguono, sono le parole di Allegri sulle condizioni di alcuni dei suoi calciatori. Ecco cos’ha detto, in merito alla sfida che sarà tra Napoli e Juventus al Diego Armando Maradona: “Recuperare qualcuno per Napoli risulta difficile, su Di Maria posso tranquillizzare tutti: è uscito per stanchezza”.