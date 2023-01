Novità contro la Sampdoria: Spalletti prepara un doppio cambio rispetto a San Siro

Dopo il primo passo falso della stagione maturato nella serata di mercoledì a San Siro contro l’Inter, per il Napoli è ora di rimboccarsi subito le maniche e rispondere presente nella prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. Secondo quanto evidenziato dall’edizione de Il Mattino, Spalletti potrebbe cambiare qualche pedina rispetto alla prima gara del 2023.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Formazioni Sampdoria-Napoli: le novità

Nella sfida persa contro l’Inter, il Napoli ha schierato il suo classico 4-3-3 e che ha visto protagonisti del match anche Rrahmani (al rientro dall’infortunio) ed i nazionali Zielinski, Anguissa, Kim e Olivera. Tra questi, solo l’uruguayano potrebbe accomodarsi in panchina nella prossima gara contro la Sampdoria, a Genova infatti potrebbe toccare a Mario Rui, conferme invece per tutti gli altri giocatori menzionati.

Secondo e possibile ultimo cambio di formazione invece riguarda l’attacco, Kvara nonostante la prova anomala non rischia di accomodarsi in panchina, stesso discorso per Victor Osimhen che nelle gerarchie parte ancora una volta avanti. Nella gara di domenica infatti potrebbe essere Politano il secondo cambio di Spalletti, con Lozano pronto a partire dal primo minuto. Staffetta classica dunque che vedrebbe la sostituzione del terzino sinistro e dell’ala destra, un habitueé di questo Napoli finora.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Probabili Samp Napoli: chi gioca dal primo minuto

Queste dunque le probabili formazioni di Sampdoria e Napoli per la sfida di Marassi: