Asse Napoli-Samp, Di Marzio sicuro: “succederà domani”, poi la conferma su Contini

Titoli di coda e fumata bianca per la trattativa che ha interessato lo scambio di prestiti tra Bereszynski e Zanoli, rispettivamente di Sampdoria e Napoli.

Durante la trasmissione in diretta Calciomercato – L’Originale, Gianluca di Marzio conferma che l’accordo è stato trovato tra le parti.

FOTO GETTY – Bereszynski Napoli Calciomercato

La conferma di Gianluca di Marzio sulla trattativa Bereszynski-Zanoli

Di seguito quanto detto dal giornalista:

“Tutto fatto per Bereszynski dalla Sampdoria. Nelle prossime ore previste le visite mediche.

Era un’operazione già in stato avanzato, ma ora possiamo dire che Bereszynski domani svolgerà le visite mediche. Quando si fanno le visite mediche significa che l’operazione è ormai arrivata alla conclusione.

Sono stati definiti tra Sampdoria e Napoli gli accordi, ripeto, pochi minuti fa. Ricordiamo l’operazione: Bereszynski in prestito con diritto di riscatto al Napoli, Zanoli in prestito secco fino a giugno alla Sampdoria.

Contini, che era in prestito dal Napoli alla Samp, torna per fare momentaneamente il terzo portiere. Poi si capirà dal futuro di Sirigu se farà il secondo.

Chi sostituirà il portiere alla Sampdoria? Il nuovo portiere è Igor Vekic, portiere sloveno che ha parato un unico rigore in carriera all’Italia, a Cutrone, durante l’Europeo Under21. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall’NK Bravo, squadra slovena. Lui era al Paços de Ferreira in prestito, torna all’NK Bravo che lo gira in prestito alla Sampdoria”.