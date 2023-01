La Gazzetta avvisa il Napoli di Spalletti: “Pioli prepara la rimonta sugli azzurri”

Dopo la sconfitta maturata a San Siro, il Napoli ha visto diminuire il suo vantaggio sulla seconda in classifica, il Milan di Stefano Pioli. In casa rossonera il sogno Scudetto è più che vivo, Stefano Pioli è già riuscito lo scoro anno a riontare i cugini nerazzurri ed è per questo che il Napoli non può assolutamente rilassarsi.

Proprio in merito alla squadra rossonera, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha evidenziato come Leao e compagni stiano preparando la rimonta sugli azzurri in vista dei prossimi cinque turni di campionato.

(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Sfida Scudetto: “Pioli ci è già riuscito”

Di seguito quanto riportato dalla rosea sulla sfida Scudetto tra Napoli e Milan:

“Stefano Pioli l’ha già fatto: chi pensa che si tratti di un dettaglio è fuori strada. Perché per vincere uno scudetto serve il passo regolare, certo, ma anche l’esperienza e le ossessioni fanno la loro parte. L’ossessione del Milan 2021-22 era di arrampicarsi fin lassù e rimanerci fino a maggio, un mantra recitato anche quando si rischiava di sprofondare a -7 dall’Inter alla vigilia del derby di ritorno: vi prendiamo e vi sorpassiamo. Ecco, in questo 2022-23 il chiodo fisso è confermarsi. Con un’altra rimonta: da quarantott’ore il Napoli non è più così lontano”.

Calendario Milan e Napoli: momento chiave del campionato

“La suggestione è potente: Milan- Roma e Inter- Milan aprono e chiudono una cinquina che può orientare i destini del campionato. Come l’anno scorso: quando Mourinho si presentò a San Siro, il 6 gennaio, i diavoli rincorrevano a -4 dall’Inter; dopo il 2-1 in rimonta nel derby del 5 febbraio (stessa data anche in questo campionato…), Pioli si era portato a un punto da Inzaghi. In quelle 5 gare, il Milan ha costruito la base per il sorpasso che si è concretizzato una settimana dopo – grazie all’1-0 alla Samp firmato Leao. Nelle prossime partite i campioni sono attesi da sfide toste – Roma e Inter, appunto, e nel mezzo le trasferte con Lecce e Lazio – ma anche l’agenda del Napoli non scherza: occhio ai passaggi chiave con Juve e Roma“.