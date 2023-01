Allegri sorride, un top torna a disposizione per la sfida con il Napoli

Il 2023 della Juventus è iniziato con una vittoria ottenuta allo scadere sul campo della Cremonese, padroni di casa che sono stati sfortunati e che hanno visto annullare ben due marcature. Al 90′ ci ha pensato l’ex Napoli Milik a regalare tre punti pesantissimi ai bianconeri.

Il morale per la squadra di Allegri, nonostante tutto il caos societario delle ultime settimane, è dei migliori dopo aver centrato la settima vittoria consecutiva ed essersi avvicinati al Napoli sconfitto per la prima volta in questo campionato a San Siro. Sconfitta che ha riaperto del tutto i giochi scudetto e che porta i bianconeri a sette lunghezze e con la consapevolezza che il 13 gennaio si gioca Napoli-Juventus al Maradona.

Infortunati Juventus: la situazione

Nonostante le tante indisponibilità per Max Allegri, quest’ultimo già nella gara contro l’Udinese potrebbe riabbracciare un titolare inamovibile.

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica Torino arrivano infatti importanti novità: Angel Di Maria si è allenato e dovrebbe partire dalla panchina nel prossimo match contro l’Udinese. Ottima notizia per la Juve soprattutto in vista del Napoli, ritrovare il calciatore di maggior talento e fresco di Mondiale vinto con l’Argentina sarà sicuramente un’arma in più.