Addio in casa Napoli: può riaffrontare gli azzurri già a febbraio

Non solo il ritorno del campionato, nel mese di gennaio non bisogna dimenticare che c’è anche il calciomercato ed anche il Napoli studia le sue mosse di mercato. Dopo l’affondo per Bereszynski, non sono da escludere alcuni calciatori in uscita. Tra i possibili partenti ci sono Sirigu e Diego Demme, in merito al secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto evidenziando le possibile destinazioni del 4 azzurro.

Futuro Demme: tre club su di lui

Non solo l’Adana Demirspor sulle tracce di Diego Demme, la squadra di Montella sembrava la più vicina al centrocampista negli ultimi giorni ma la trattativa non è decollata ed è per questo che non sono da escludere nuovi scenari in vista del futuro di Demme. Tra le squadre ad aver messo nel mirino il centrocampista, c’è l’Eintracht Francoforte, prossima rivale del Napoli in Champions League agli ottavi di finale. Il club tedesco segue Demme e chissà che in caso di partenza direzione Francoforte, Demme ed il Napoli non possano già reincontrarsi a febbraio proprio nella sfida europea.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Addio Demme e permanenza in A?

Oltre all’Adana ed all’Eintracht Francoforte, c’è un terzo club che sembra essere interessato a Diego Demme e si tratta del Monza, squadra neopromossa in Serie A. Al momento però non ci sono state offerte o tentativi da parte della squadra allenata da Raffaele Palladino. Ad oggi l’unica proposta ricevuta dal Napoli è stato il prestito con diritto di riscatto da parte dell’Adana, la società azzurra preferirebbe una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto.