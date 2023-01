Politano suona la carica: il messaggio ai tifosi è da leader

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato ieri in campo nella sfida di San Siro persa per 1-0 contro l’Inter. Nonostante i tre punti persi, la tifoseria napoletana si è divisa sui social tra chi ha destato maggiori preoccupazioni e chi invece ha ritenuto lo stop solo un incidente di percorso. Tra i protagonisti della sfida c’era anche Matteo Politano, il 21 azzurro ha caricato l’ambiente al termine del match scrivendo alcune parole in merito alla sconfitta sul suo account Instagram.

Inter-Napoli: messaggio di Politano

Messaggio da leader quello di Politano che si è rivolto direttamente alla tifoseria azzurra così:

“Non cambia niente. Non cambiano le nostre ambizioni, non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare”.

Prima sconfitta per il Napoli e prime preoccupazioni da parte della tifoseria, le parole dell’esterno d’attacco azzurro però fanno ben sperare in vista del futuro. Il vantaggio sul Milan secondo è di cinque punti e la squadra partenopea deve solo ritornare a far bene come successo per tutta la prima parte di campionato.