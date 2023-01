Napoli non informa contro l’Inter, il preparatore atletico conferma: “Si è capito per un motivo”

A “Marte Sport Live”, programma radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Carlo Nicolini, dirigente dello Shakatar e preparatore atletico.

Nicolini commenta la vittoria dell’Inter ai danni del Napoli, ritenendo fondamentale il doppio turno infrasettimanale per poter subito rispondere sul campo e dare modo alla squadra di Spalletti di reagire.

Il commento di Nicolini sulla partita

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli di San Siro non mi è sembrato imballato, e lo si nota dalla reazione che ha comunque avuto dopo il gol subito. La differenza è stata nella gestione della gara: l’Inter aveva un solo risultato, la vittoria, e ha giocato libera di mente, accettando il rischio e con una motivazione superiore.

Il Napoli invece non ha gestito il doppio risultato a disposizione, non andava a cercare il gol con quella cattiveria che abbiamo visto altre volte. Se fossi nei tifosi non sarei preoccupato, il Napoli però deve scendere in campo sempre pensando a vincere e non a calcolare, è una squadra fatta per provare sempre a fare risultato”.

Continua:

“È importante che si giochi già domenica, una settimana per smaltire questa delusione sarebbe stata pesante. A Genova può cancellare questa prova e riprendere a correre. Fondamentale che 4-5 giocatori in ombra si riprendano, sperando che il loro non sia stato un difetto di personalità ma solo di forma.

Penso che il Napoli non sia arrivato sufficientemente preparato a questa sfida, ha consentito all’Inter di esprimersi come gli è più congeniale”.

Il gol di Dzeko?

“Meravigliosa l’apertura di Mikhytarian, giocatore mentalmente fortissimo, i difensori hanno sbagliato ma secondo me pure Meret non avrebbe dovuto indietreggiare. L’errore tecnico più evidente è stato però quello di Anguissa che lascia troppo spazio all’armeno”.