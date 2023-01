Marelli: “Sozza è un top e ieri l’ha dimostrato, ma mancano tre ammonizioni per l’Inter”

Luca Marelli, ex arbitro ed attualmente opinionista arbitrale per DAZN, ha parlato della partita di San Siro di ieri sera tra Inter e Napoli.

La partita di ieri era stata anticipata da numerose polemiche per la designazione arbitrale di Sozza, arbitro milanese della sezione di Seregno.

Di seguito un estratto del lungo commento pubblicato da Marelli sul proprio profilo Facebook:

“Ieri sera ero in booth per commentare gli episodi di Inter-Napoli. Ebbene, come certamente avranno notato coloro che hanno assistito alla gara, non sono mai intervenuto per il semplice motivo che non ce n’è stato alcun bisogno. Anche successivamente, al Sunday Night Square, abbiamo affrontato un paio di episodi di altre gare (Cremonese-Juventus, gol annullato a Dessers, Roma-Bologna, rigore decisivo su Dybala) ma nulla sulla partita di Milano”.

“Giusto così, inutile alimentare polemiche insensate come quelle che abbiamo ascoltato e, soprattutto, letto negli ultimi due giorni. Una volta premesso ciò, sottopongo alla vostra attenzione qualche riflessione sulla gara di Sozza ieri sera.

Inter Napoli Sozza (Getty Images)

“A livello tecnico una partita eccezionale, l’unico fallo non rilevato (e piuttosto evidente, per la verità) di Acerbi su Anguissa nel primo tempo (ed il secondo assistente doveva aiutare l’arbitro, dato che il contrasto irregolare è avvenuto a pochissimi metri da lui).

“Ieri sera Sozza è apparso decisamente in palla atleticamente: sempre adeguatamente vicino all’azione, mai in affanno, nemmeno negli ultimi tiratissimi minuti con cambi di fronte continui. Anche da questo punto di vista, nulla da eccepire”.

“Dal punto di vista comportamentale è stato ineccepibile in tutta la gara, evitando qualsiasi tipo di contatto/dialogo superfluo con i giocatori”.

“L’aspetto disciplinare è l’aspetto che meno mi è piaciuto ieri sera. Se, nel complesso, la gara è stata di altissimo livello (e Sozza arbitrerà mille volte big match, in campionato ma anche a livello internazionale, dato che è stato promosso dall’1 gennaio 2023, come da attese, al posto di Irrati, peraltro rimasto in ambito UEFA come VAR), ieri sera qualche pecca c’è stata proprio sulle ammonizioni”.

MILAN, ITALY – JANUARY 04: Milan Skriniar of FC Internazionale battles for possession with Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on January 04, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Senza lasciarsi prendere dall’euforia a tutti i costi, sotto questo aspetto Sozza è stato tutt’altro che perfetto. Mancano tre ammonizioni “mandatory”, a mio parere, tutte per imprudenza: Skriniar su Kvaratskhelia al 13esimo, Barella su Kvaratskhelia al 33esimo e Calhanoglu su Politano al 48esimo”

“Nel complesso, come era ampiamente prevedibile, non ha inciso minimamente sulla gara e credo che sia giunto il momento di compiere uno step di intelligenza: basta con i complottismi e le banalità. Fin quando non usciremo definitivamente da questi ragionamenti da terzo mondo, allora aspettiamoci sempre e solo discussioni sterili sull’ospedale in cui è nato un arbitro”.