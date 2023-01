Kvara che succede? La gabbia funziona ed i super poteri vengono annullati

Troppo presto per parlare di allarme Kvaratskhelia, il primo momento di difficoltà del georgiano ha però già scaturito non poca preoccupazione dai tifosi. Da una parte chi sa che si tratta di una semplice partita no, dall’altra però c’è chi non vedeva l’ora di poter uscire dai propri nascondigli e di criticare il 77 azzurro.

Una promessa è doverosa, finisse oggi la stagione di Khvicha Kvaratskhelia sarebbe comunque più che positiva. I numeri parlano chiaro e sono tutti dalla parte del georgiano: 6 gol e 7 assist in Serie A, 2 reti e 3 assist in Champions League, per un totale di 8 marcature e ben 10 assist.

Inter-Napoli: la prestazione di Kvaratskhelia

Nella sconfitta maturata ieri a San Siro, in molti non hanno potuto non notare la prestazione di Kvaratskhelia, quasi irriconoscibile. Entrando nello specifico ci sono alcuni dati che sottolineano come i nerazzurri siano riusciti ad ingabbiare benissimo il georgiano, apparso per la prima volta in Serie A spaesato ed in difficoltà. Zero i tiri nello specchio della porta in 76′ minuti di gioco, solo quattro i contrasti vinti sui quindici in cui è stato coinvolto ma soprattutto i soli due dribbling riusciti tra gli otto tentati.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Khvicha si è reso pericoloso solo una volta in tutta la partita, è successo al 61′ quando per la prima volta era riuscito a sgusciare nella difesa dell’Inter, il suo unico tiro però termina sull’esterno della rete. Troppo poco per sembrare vero eppure è stato così. Allarme? Troppo presto per dirlo, la parola adesso (e come sempre) passa al campo, Spalletti sa come coccolare il suo gioiello e il rendimento futuro di Kvara potrebbe dipendere anche dal tecnico azzurro che in certe situazioni sa sempre come agire al meglio.

Kvara in difficoltà: non ci sono scusanti

L’auto rubata e la lombalgia non possono essere considerati i motivi del momento no che sta vivendo Kvaratskhelia, il rientro dai problemi fisici non è stato quello che tutti si auguravano e lo si era già visto nelle gare amichevoli disputate dagli azzurri.

È normale in una stagione intera avere quel periodo di calo e paradossalmente è meglio averlo in questa fase che nel finale di campionato, nelle prossime settimane Kvara ha il compito di rimettersi in forma e di tornare ad incantare il campionato italiano. La seconda parte di campionato si prospetta infuocata, il Napoli ed i tifosi napoletani hanno un assoluto bisogno del loro beniamino.

Giuseppe Ferrante