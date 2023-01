Kvara non si allena per le botte in Inter-Napoli: Alvino svela la verità

Il ritorno della Serie A non coincide con una vittoria del Napoli che sbatte contro un Inter in netta ripresa e perde la sua prima partita stagionale a San Siro.

Un match che per gli azzurri di Spalletti si è rivelato difficile sotto diversi aspetti: oltre al mancato gol e a quello subito, ha impressionato il pressing alto e asfissiante dei nerazzurri che non hanno permesso agli avversari di giocare.

Con Çalhanoglu posizionato a pressare su Lobotka, il Napoli ha sofferto nell’impostazione. Ma non solo, perché Inzaghi ha pensato di ingabbiare Kvaratskhelia, considerandolo il giocatore più pericoloso e imprevedibile della squadra e facendolo marcare da più uomini contemporaneamente al momento del suo possesso.

Il risultato sono stati una serie di entrate al limite del fallo che hanno pesato sul gioco del georgiano, già compassato per via del poco minutaggio collezionato negli ultimi mesi. Oggi non si è allenato e la sua assenza è subito stata notata dopo le numerose botte prese durante la partita di ieri, ma il motivo è un altro e lo svela il giornalista sportivo Carlo Alvino.

FOTO GETTY – Inter Napoli Serie A

Alvino chiarisce tutto con un messaggio sui social

Alvino spiega che i giocatori titolati nella partita di ieri non si sono allenati per fare scarico, come da routine, per questo motivo Kvaratskhelia è risultato assente. Di seguito il suo tweet:

“Stiamo un po’ tutti più calmi. Kvaratskhelia non ha saltato l’allenamento per le botte ricevute (tante e non sanzionate) ma solo perché non era previsto oggi allenamento per chi ha giocato ieri.

Non si è allenato neanche Meret, vi risulta sia stato colpito alle caviglie anche lui?”.