Gesto stupendo di Insigne: l’ex capitano del Napoli regala un sorriso ai bambini del Pausillipon 

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e oggi a Toronto, si è reso protagonista di un fantastico gesto. L’attaccante ha fatto visita all’ospedale Santobono Pausillipon facendo visita a tutti i bambini ricoverati.

Insigne al Pausillipon

La pagina Instagram dell’Ospedale Pausilipon ha ringraziato l’ex Napoli con un messaggio in cui ha raccontato la mattinata vissuta dal campione d’Europa.

Di seguito il messaggio postato sui social:

“Una befana davvero speciale ha rallegrato le corsie del nostro ospedale! Il grande Lorenzo Insigne è venuto a trovarci con un carico enorme di calze piene di cioccolata per i nostri piccoli pazienti ai quali si è dedicato con amore e attenzione. Ha visitato ogni bambino, stanza per stanza, lettino per lettino, regalando un po di gioia alle mamme ed ai bambini ricoverati in questi giorni di festa.

Quando si e campioni dentro ma soprattutto fuori dal campo. Grazie di cuore Lorenzo per questo meraviglioso dono”.

Insigne Bambini Pausillipon

Il messaggio di Insigne per i bambini del Pausillipon

Anche Insigne ha pubblicato gli scatti in ospedale raccontando l’emozione provata nel far visita ai bambini ricoverati in struttura. Di seguito il messaggio social dell’ex capitano azzurro:

“Una giornata speciale con delle persone speciali. Grazie a questi fantastici bambin, ai loro genitori e a tutto il personale ospedaliero del Santobono Pausillipon”