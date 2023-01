Dzeko fa impazzire mezza Italia: “Ha ricevuto messaggi di ringraziamento da varie città”

Nella serata di ieri è andata di scena la sfida tra Inter e Napoli, prima partita ufficiale del 2023 degli azzurri, match che però ha visto maturare la prima sconfitta degli uomini di Luciano Spalletti. A punire il Napoli è stato Edin Dzeko, l’attaccante bosniaco ha segnato la rete dell’1-0 finale ed ha riaperto la corsa Scudetto.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gol siglato da Dzeko non ha fatto felice solo l’Inter ma tante altre squadre di Serie A. Pare infatti che al termine della partita, l’attaccante bosniaco abbia ricevuto tanti messaggi di ringraziamento da diverse città, da Milano a Torino e perfino dalla sua vecchia Roma.

Corsa Scudetto: cosa succede dopo la sconfitta del Napoli

Solo un piccolo passo falso quello commesso dalla squadra partenopea, nonostante la sconfitta il Napoli resta in vetta a +5 dal Milan. Il primo stop del campionato arriva alla prima sfida dell’anno nuovo, importante saranno le gare future, gli azzurri devono rimettersi subito in piedi per dimostrare che si è trattato solo di un incidente di percorso.