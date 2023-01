Schira: “Fatta per il primo colpo del Napoli, due idee dal Bari e la rivelazione su Ounahi!”

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.

Al centro della discussione ovviamente i tanti temi di mercato, da Bereszyński e Zanoli a Contini e Sirigu, dal possibile doppio colpo dal Bari fino ad Ounahi e il rinnovo di Di Lorenzo.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Affare Bereszyński-Zanoli? È un’operazione articolata, ma è destinata a concludersi. È quasi tutto fatto, si stanno limando gli ultimi dettagli. Bartosz arriverà in prestito con diritto di riscatto, si giocherà la conferma con il Napoli. È un affare allargato, perché rientrerà anche Contini nella trattativa, il quale ricoprirà il ruolo di secondo o terzo portiere in base al futuro di Sirigu. Di conseguenza la Samp dovrà muoversi ancora sul mercato per trovare un secondo portiere. Non escludo un incontro tra i due club in vista della gara da disputare questo fine settimana”.

LA SPEZIA, ITALY – SEPTEMBER 17: Bartosz Bereszynski of Sampdoria cleans the ball during the Serie A match between Spezia Calcio and UC Sampdoria at Stadio Alberto Picco on September 17, 2022 in La Spezia, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

“Possibile addio di Di Lorenzo? Resterà a lungo, rinnoverà presto il contratto con una scadenza profonda. Non è sul mercato, ma non escludo l’interesse del Barcellona. Giovanni sta facendo molto bene al Napoli, ma credo che resterà, non rientra nei piani del calciatore lasciare il club azzurro”.

“Idea Caprile per il Napoli? Meret non ha un contratto lungo, ha firmato un rinnovo ‘ponte’. Chiaro che avanza l’ipotesi in casa Napoli di guardarsi anche altrove e valutare alternative diverse all’ex Spal. Caprile ovviamente non potrebbe svolgere il ruolo di titolare, anche se ad oggi è il migliore della Serie B”.

“Il Napoli vuole anche Cheddira, quest’ultimo ha una corsia diretta, di conseguenza le altre squadre scivolerebbero in secondo piano. Cheddira sta facendo molto bene, ma attualmente il Napoli potrebbe puntare maggiormente su Caprile, poiché ad oggi il reparto offensivo degli azzurri è completo. Elia è un profilo monitorato dal club”.

Calciomercato Napoli Ounahi (Getty Images)

“Idea Ounahi? Piace molto, ma in vista dell’estate. È un calciatore che ha disputato un ottimo Mondiale, il valore del cartellino è cresciuto vertiginosamente. Il Leicester ha avanzato una proposta ufficiale, ma il marocchino preferisce la destinazione azzurra. L’Angers, tuttavia, predilige la Premier e l’offerta inglese per le disponibilità economiche delle Foxes”.