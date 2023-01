“Il miglior in campo”, il messaggio di Biasin fa infuriare i tifosi del Napoli!

La 16° giornata di campionato si chiude con i posticipi di Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Sconfitta amara per il Napoli di Spalletti che perde il record di imbattibilità nei migliori campionati europei, dopo il Psg.

Protagonista del match Edin Dzeko che con il suo goal permette ai nerazzurri di portarsi a -8 e riaccendere la lotta scudetto, viste le vittorie di Milan e Juventus rispettivamente contro Salernitana e Cremonese.

Ad attirare l’attenzione mediatica su di sé, però, non sarebbe stato soltanto l’attaccante nerazzurro ma anche l’arbitraggio. Sozza non avrebbe, secondo diversi tifosi, gestito nel modo migliore la gara, mancando di decisione e di fermezza in alcuni momenti.

I tifosi napoletani si sono lamentati per l’accanimento dei giocatori avversari su Kvaratskhelia e dei mancati provvedimenti disciplinari. Anche i tifosi dell’Inter hanno avuto da ridire, su tutti il giornalista e tifoso nerazzurro Biasin che non ha perso l’occasione di commentare l’arbitro e il suo operato dubbioso.

Biasin polemico sui social, critica l’arbitraggio

Di seguito il tweet:

FOTO GETTY – Napoli Inter

“Migliore in campo, Sozza. Stop. #InterNapoli”.