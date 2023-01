LIVE – Inter-Napoli 0-0: fischio d’inizio a San Siro, iniziato il big match!

Big match per il Napoli di Spalletti che torna in campo dopo la sosta Mondiali in Qatar. Dopo la vittoria del Milan a Salerno, che accorcia le distanze, gli azzurri sono chiamati a rispondere.

Una prova complicata che potrebbe pesare non solo in ottica classifica, ma anche in quella psicologica. La vittoria del Napoli, infatti, permetterebbe di continuare a sognare e di mantenere il record di unica squadra imbattuta nei maggiori campionati europei.

Una battuta d’arresto e la vittori dell’Inter, invece, potrebbe rilanciare i nerazzurri a -8 e riaccendere la lotta scudetto in vista di Napoli-Juventus del 13 gennaio.

FOTO GETTY – Napoli Serie A

INTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Con Brozovic indisponibile, Inzaghi sceglie Çalhanoglu in cabina di regia. Sulla fascia vince il ballottaggio Darmian al posto di Dumfries.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, de Vrij, Gosens, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Correa, Martinez.

All. Inzaghi.

Spalletti, invece, scioglie ogni il dubbio in difesa dopo l’allarme mattutino sullo stato febbrile di Meret, in attacco sceglie Politano per affiancare Osimhen e Kvaraskhelia. Poi sorprende in difesa e schiera Rrahmani al posto di Juan Jesus.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Zerbin, Demme, Ndombelé, Raspadori, Simeone.

All. Spalletti.

