Giuntoli suona la carica: “Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato”

Il Napoli ritorna in campo dopo la sosta per la Coppa del Mondo, che si è svolta in Qatar, e lo fa con un match di grande importanza, contro un’Inter che fino a prima della pausa era in gran forma. Una partita, dunque, che potrebbe dire tanto per entrambe le squadre in vista della lotta scudetto.

Nel pre-partita è intervenuto Cristiano Giuntoli, Direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione:

“Rappresenta un ricominciare dopo un po’ di tempo. Rappresenta un voler ripartire da dove abbiamo lasciato e basta.

Come ogni partita rappresenta una tappa e come tale bisogna, in tutti i casi, farsela scivolare addosso. Nel bene e nel male”.

Cristiano Giuntoli nel pre-partita di Inter-Napoli ai microfoni di Dazn

INTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, de Vrij, Gosens, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Correa, Martinez.

All. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Zerbin, Demme, Ndombelé, Raspadori, Simeone.

All. Spalletti.