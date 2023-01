Acquisto da 20 milioni, Giuntoli gela i tifosi del Napoli: notizia in diretta!

Il Napoli perde la prima partita del campionato contro l’Inter. Protagonista indiscusso del match: Edin Dzeko che con un’incornata al 56′ trascina i nerazzurri in una vittoria fondamentale.

Prestazione discutibile degli azzurri che non sono sembrati ancora in forma rispetto all’inizio della seconda parte di stagione. Tornano titolari Rrahmani e Kvaratskhelia, entrambi alla ricerca di minutaggio per ritrovare la forma fisica migliore. Il georgiano, a causa del lungo stop, non brilla particolarmente.

Giuntoli fa il punto sul mercato del Napoli

In occasione della 16° giornata è intervenuto Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn in occasione di Inter-Napoli

Bereszyński a che punto è?

“Stiamo parlando con la Sampdoria, vediamo. Non c’è niente per ora”.

Interesse Ounahi e dove potrebbe arricchirsi il Napoli?

“Noi abbiamo fatto un inizio di stagione straordinario e stiamo a posto così. Non guardiamo gli altri, guardiamo in casa nostra e pensiamo di far meglio tutti i giorni”.