Dzeko: “Saremo avvantaggiati in casa”, poi il commento a sorpresa sul Napoli

Tutto pronto per Inter-Napoli, scelte le due formazioni che giocheranno il big match. Sorprese da entrambe le parti: per il Napoli Spalletti sceglie Rrahmani in difesa e Politano in attacco, Inzaghi scioglie i suoi dubbi optando per Çalhanoglu in cabina di regia e Darmian per Dumfries sull’esterno.

Nel pre-partita interviene Edin Dzeko ai microfoni di Intertv. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo tanta voglia, è una partita che aspettiamo da tanto e vogliamo giocarla subito. Mi aspetto una partita difficile perché il Napoli è una grande squadra.

Dzeko durante l’intervista nel pre-partita di Inter-Napoli

Dzeko titolare in attacco: l’attaccante dice la sua sul Napoli

In questi primi sei mesi ci hanno dimostrato cosa possono e direi che possono fare tanto. Sono una squadra che può fare tutto, però noi siamo forti e siamo pronti.

Giochiamo in casa, speriamo che sia un grande vantaggio per noi sicuramente. Settantacinque mila che dovranno spingerci fino all’ultimo minuto, noi sul campo daremo il massimo”.

INTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.