CALCIOMERCATO NAPOLI – Azzedine Ounahi, centrocampista della Nazionale marocchina, è il nome più caldo in orbita Napoli in vista della prossima stagione. Arrivano conferme dall’Argentina, dove il noto portale TyC Sports fa il punto della situazione circa il possibile affare tra gli azzurri e l’Angers.

“Il centrocampista dele nazionale marocchina è a un passo dall’essere un nuovo giocatore della capolista della Serie A, per una cifra di circa 20 milioni di euro”, scrive la medesima fonte, lasciando trasparire una certa fiducia sulla buona riuscita dell’affare.

Ounahi al Napoli, conferme anche sulle modalità del trasferimento: l’aggiornamento dall’Argentina

TyC Sports, inoltre, conferma quelle che sono le voci circa le modalità dell’affare, chiacchierato molto in queste settimane.

(Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

“Anche se il Napoli lo comprasse in questo gennaio, lo lascerebbe in prestito all’Angers fino a fine stagione oppure a un’altra squadra: Leicester e Lione appaiono come opzioni”.

Infine, secondo il portale argentino, su di lui ci sarebbero le attenzioni di grandi club della Liga, come il Barcellona e l’Atletico Madrid.