UFFICIALE – Sarà Sozza l’arbitro della sfida tra Inter e Napoli: polemiche per la sua origine!

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato di Serie A. C’era ovviamente tanta attesa per la scelta del direttore di gara del big match di San Siro tra Inter e Napoli.

La scelta è andata verso uno degli arbitri di livello più alto del nostro campionato, come è normale che sia, ovvero Simone Sozza.

La decisione di designare Sozza però è destinata comunque a generare polemiche, come già era accaduto in passato per la sfida tra Milan e Fiorentina. Il motivo è semplice: Sozza proviene dalla sezione di Seregno, in provincia di Monza, ma è nativo di Milano.

Per questo motivo ci saranno certamente degli strascichi polemici sulla discussione nonostante, lo ripetiamo, si tratti di uno dei fischietti più affidabili del nostro campionato.

Come abbiamo già spiegato in passato, Sozza può arbitrare le squadre di Milano proprio perchè la sua sezione di provenienza, quella di Seregno, è in provincia di Monza e Brianza e non in provincia di Milano.

LA SPEZIA, ITALY – SEPTEMBER 17: Referee Simone Sozza looks on during the Serie A match between Spezia Calcio and UC Sampdoria at Stadio Alberto Picco on September 17, 2022 in La Spezia, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

A coadiuvare il direttore di gara nella conduzione del match ci saranno Fabbri e Aureliano come VAR e AVAR, mentre invece gli assistenti saranno Meli e Peretti, il quarto uomo invece è Piccinini.

La speranza di tutti gli amanti del calcio è che al triplice fischio a San Siro si parli solo di calcio giocato e di Serie A che finalmente è tornata dopo due mesi di stop, senza che la direzione di gara lasci adito a polemiche sterili.