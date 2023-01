Scambio Bereszynski-Zanoli definito, ma un aspetto rallenta la chiusura dell’operazione

Oggi, 2 gennaio 2023, prende il via ufficialmente la sessione invernale di calciomercato anche in Italia. Gennaio sarà il mese per puntellare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Il Napoli capolista non ha molto da modificare e la principale operazione di gennaio l’ha già chiusa in anticipo. Lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria è stato definito da tempo e nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità.

Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Scambio Bereszynski Zanoli, cosa manca per l’ufficialità

Nella trattativa dovrebbe rientrare dal prestito anche Nikita Contini, arrivato a Genova la scorsa estate per fare il vice-Audero. Il portiere italo-ucraino però sta riflettendo ancora in quanto non è sicuro di voler fare il terzo portiere alle spalle di Meret e Sirigu.

Lo scambio che porterà invece Bartosz Bereszynski a Napoli e Alessandro Zanoli alla Samp è praticamente già chiuso. Le firme sui contratti però potrebbero arrivare non in tempi brevissimi.

Il motivo è semplice: Zanoli, che andrà a Genova con la formula del prestito secco di sei mesi, dovrà prima rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e poi potrà trasferirsi.

L’ufficialità dello scambio potrebbe quindi arrivare dopo Inter-Napoli e proprio a ridosso del match tra la Sampdoria e gli azzurri che andrà in scena domenica alle ore 18.