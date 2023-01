Sirigu verso la permanenza, ma un club di Serie B corteggia il portiere del Napoli

Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato. La sessione invernale sarà utile per tutte quelle squadre che dovranno aggiustare a propria rosa.

Il Napoli ha già chiuso in anticipo lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria: mister Spalletti avrà così a disposizione un’alternativa di esperienza per far rifiatare capitan Di Lorenzo.

Il mercato del Napoli potrebbe anche chiudersi qui, ma le situazioni legate al futuro di Diego Demme e Salvatore Sirigu tengono sempre vigile il direttor sportivo Cristiano Giuntoli.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, la Reggina vuole Sirigu

Mentre la volontà di Demme sembra ormai chiara, con l’italo-tedesco che vorrebbe essere ceduto per giocare con più continuità altrove, è più incerto il futuro di Sirigu.

Il portiere sardo ha diversi estimatori in Serie A, ma occhio a un’offerta che potrebbe arrivare dalla Serie B.

La Reggina di Pippo Inzaghi, attualmente seconda a -3 dal Frosinone capolista, è alla ricerca di un nuovo portiere e ha individuato in Sirigu un possibile nome per la porta.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di “Reoubblica”, Spalletti vorrebbe trattenere l’ex Genoa: Sirigu è uomo spogliatoio e una sua cessione in questo momento non sarebbe ben vista dal tecnico di Certaldo.