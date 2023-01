Slitta il rientro di Contini, nessun ritorno anticipato a Napoli: il motivo

Inizia oggi il calciomercato invernale e in Serie A si registrano già i primi colpi di mercato.

Il Napoli si è mosso in netto anticipo e ha già ultimato tutti i dettagli per lo scambio con la Sampdoria che vedrà arrivare in azzurro il terzino polacco Bartosz Bereszynski, mentre il percorso inverso sarà fatto dal classe 2000 Alessandro Zanoli.

Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Contini Napoli, salta il rientro dalla Sampdoria

Nella trattativa sembrava doverci rientrare anche il portiere classe ’96 Nikita Contini, passato in prestito dal Napoli alla Sampdoria la scorsa estate.

Ieri, però, sono sorte le prime indiscrezioni su un mancato rientro anticipato dal prestito: Contini non è convinto di voler fare il terzo portiere dietro Meret e Sirigu.

Oggi arrivano altre conferme: secondo “Tuttomercatoweb.com”, il portiere italo-ucraino non sarà inserito nella trattativa e resterà a Genova anche per la seconda parte di stagione.

Il tecnico serbo Dejan Stankovic considera Contini un buon vice-Audero e la società blucerchiata non ha intenzione di andare sul mercato per cercare un secondo portiere.