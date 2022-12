Calciomercato Napoli, si sblocca la situazione per il primo acquisto di Giuntoli

Il calciomercato invernale aprirà ufficialmente nelle prossime ore, ma il Napoli e il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli sono già da settimane al lavoro per rinforzare, se possibile, la rosa.

Uno dei nomi che sono circolati di più è certamente quello di Bartosz Bereszyński, terzino destro della Sampdoria, come riserva del capitano Giovanni Di Lorenzo.

LA SPEZIA, ITALY – SEPTEMBER 17: Bartosz Bereszynski of Sampdoria cleans the ball during the Serie A match between Spezia Calcio and UC Sampdoria at Stadio Alberto Picco on September 17, 2022 in La Spezia, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Per definire però la trattativa tra le due parti c’erano ancora da limare alcuni dettagli, come quelli riguardanti la situazione contrattuale di Alessandro Zanoli, che contestualmente andrebbe in prestito ai blucerchiati.

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, si è sbloccata la situazione in merito, con il numero cinquantanove azzurro che rinnoverà il proprio contratto con il Napoli fino al 2026 con un adeguamento e salvo cambiamenti dell’ultimo minuto andrà dunque in prestito in Liguria per trovare maggiore spazio proprio nell’ambito dell’affare che porterà a Napoli Bereszyński.